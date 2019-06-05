Стопами Зеленського: Галкіна запідозрили в бажанні стати президентом

Російського коміка Максима Галкіна запідозрили в бажанні почати політичну кар'єру. За словами експерта Ради з розвитку інформаційного суспільства в Держдумі Вадима Манукяна, відвідування гумористом програми "Познер" є ознакою того, що він переріс своє амплуа.

Крім того, він додав, що лаври Зеленського не дають спокою Галкіну. Про це повідомляють "Дни.ру".

Максим Галкін teleprogramma.pro

"Поки всі сміялися над тим, що Галустян у Росії може піти стопами Зеленського в Україні, випустили з уваги іншого, реального кандидата. Аналізуючи поведінку Максима Галкіна за останній час, особисто для мене стало очевидно: йому вузько в коротких гумористичних штанцях, він задумався про високе. Навіщо гумористу напрошуватися на таку серйозну передачу?" – сказав Манукян.

На його думку, Галкін починає вибудовувати політичну кар'єру, а щоб переконатися в цьому, треба трохи почекати.

"Можете просто запам'ятати мої слова і ближче до 2024 року їх згадати. Я впевнений, що лаври Зеленського не дають спокою Галкіну, і він за прикладом Володимира Олександровича трохи більше ніж за чотири роки до президентських виборів вирішив почати вибудовувати свою політичну кар'єру. Йому не потрібен ніякий депутатський мандат – він зробить найбільшу ставку в своєму житті", – зазначив Манукян.

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік примадонни радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін назвав брехнею інформацію про будівництво особняка на Кіпрі.

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