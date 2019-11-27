По стопах Ротару: довкола ще однієї артистки розгорівся скандал через концерти в Росії

Довкола російської співачки Ірини Аллегрової розгорівся гучний скандал через несподіване скасування її концерту у Мурманську, про що не попередили шанувальників.

За даними видання "Газета", концертний директор артистки Хизри Байтазієв заявив, що захід зірвався через відсутність опалення у Льодовому палаці, проте влада спростувала інформацію.

Довкола Аллегрової розгорівся скандал услід за Ротару

"Ми скасували концерт із дуже простої причини – бо там, у палаці спорту, холодно, не опалюється, і народ туди не ходить, от і все", – сказав Байтазієв.

Аллегрова потрапила у скандал через скасування концертів instagram / irinaallegrovaofficial

Чому не попередили глядачів, він так і не відповів. Тим часом, у пресслужбі уряду регіону сказали, що середня температура у Льодовому палаці спорту Мурманська становить 10-15 градусів тепла, а під час заходів стабільно піднімається до 20 градусів.

Журналістам порталу "Teleprogramma.pro" концертний директор Байтазієв теж відповів не найкоректнішим чином.

"Вам більше зайнятися немає чим?!" – крикнув він у трубку, після чого "зовсім послав за тією адресою, яка всім відома".

Скандал на цьому не закінчився. Багато глядачів скаржилися на труднощі із поверненням грошей з онлайн-каси квиткового партнера артистки.

Ірина Аллегрова - скандал зі скасуванням концертів instagram / irinaallegrova

"Навіть за квитки гроші повернути проблематично. Інтернет-каса глумиться, виставляючи нездійсненні вимоги, аби не повертати гроші. Довелося зв'язуватися зі своїм банком, просити про скасування транзакції", – розповів шанувальник Аллегрової.

Тим часом, співробітниця інтернет-каси відповіла журналісту "Газети", що гроші всі повернули. У ЗМІ припустили, що концерт Аллегрової було скасовано через ціну за прохід на захід, яка досягала семи тисяч рублів, тому купівельна спроможність шанувальників співачки зменшилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандал із концертами в РФ виник довкола Софії Ротару. У 2018 році вона відмовилася від участі в "Пісня року" через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів та захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії, а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши в бажанні заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава та брехня журналістів жовтої преси. Цілий список артистів встав на захист співачки.

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