Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, заявив, що "по Києву натовпами ходять фашисти".

На своїй сторінці в Instagram артист зазначив, що одного разу "Київ буде очищений від фашистської нечисті".

"Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти... Але є надія, є надія, що як і 76 років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдей, які хочуть, щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас, гади, не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду", – написав Молочний.

Акаунт коміка в соціальній мережі не верифікований, але на нього підписана низка російських знаменитостей. Сам Молочний часто публікує на своїй сторінці пости про Другу світову війну.

Мережу розлютила заяву колишньої зірки українського Сomedy і співавтора шоу "Файна Юкрайна". Зокрема, блогер Антон Ходза написав про своє невдоволення в Facebook.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський музичний продюсер Йосип Пригожин назвав білорусів і українців "русскім міром".

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