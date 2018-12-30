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''По Дніпру пливуть труни з м*скалями'': російський актор відзначився перлом про Україну

175.3тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Олексій Гуськов вибухнув жахачкою про те, що в дитинстві його сусіди в Києві із західної України нібито мріяли побачити всіх "москалів" у трунах.

Примітно, що, за його словами, жителі Галичини фантазували про це винятково дивлячись на Дніпро, якого немає в їх рідних краях. Безглузде висловлювання Гуськов зробив в ефірі програми "А поговорити?" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Гуськов

Олексій Гуськов

Скріншот відео

"Жили ми (в Києві. — Ред.), У нас квартира 18, а у сусіда 19, Женя. Я із сестрою залишався у них, коли мама не могла, на роботі, їхні діти залишалися у нас, коли вони не могли. Він із західної України. "— А що ви думаєте, Ніно, ось якщо що буде, то що, ми вас до стінки не поставимо? — Женю, ну що ви таке говорите? — Ооо, а ось ми сидимо, на Дніпро дивимося, і ось по ньому труни пливуть, і в кожній труні по москалю. — Годі, там же діти, хороші люди. — Так я і кажу, що в хороших трунах хороші москалі". Це я вам все з радянського часу розповідаю. Ми ніколи не були братніми народами. Київ — мати міст руських — це все із серії легенд", — обурено висловився актор.

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Його слова тут же здійняли на кпини у мережі, адже цитату Гуськова активно почали постити пропагандистські російські ЗМІ. На цей нюанс звернув увагу блогер Alex Vitauskas і порадив рупорам Кремля підучити географію України.

Новини в пропагандистських ЗМІ

Новини в пропагандистських ЗМІ

Скріншот відео

Новини в пропагандистських ЗМІ

Новини в пропагандистських ЗМІ

Скріншот відео

"Думаю, важко не погодитися, що найкращим новорічним подарунком пропагандонам "Царгорода" буде підручник географії. Щоб у прийдешньому році вони нарешті змогли дізнатися, де протікає річка Дніпро", — із сарказмом написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гуськов назвав український уряд "виродками" за те, що йому заборонили в'їзд в країну. Також він заявив, що у 2014 році підписав листа на підтримку Путіна за Крим, адже вважає, що це російська територія.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Файбер Моня, Непосредственно от быдла накарябан ваш высер. Не придуривайтесь евреем , подлый москаль ! Что касается как его там ,гуськова ,ну ещё один скурвился в надежде что окурок кремлевский отметит этого холуя своей благосклонностью . Эта тварь не написала , что чем была вызвана такая реакция соседей ,думаю, родители ,воспитавшие этого дерьмо гуськова,провоцировали реакцию соседей, жила в Тернополе и Львове там жили и мои родители ,никогда мы не встречались с враждебностью "западенцев" , агрессия и хамство встречала ,увы, и не раз в моём Харькове .Слава УкраЇнІ ! Смерть ворогу !
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Popov Victor
Popov Victor
"Гробы плывут по Днепру, а в каждом по москалю". Эти слова Гуськов слышал в детстве, проживая в Киеве, от соседей с Западной Украины. Как известно, Киев стоит по обеим берегам Днепра.
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Федорченко Олександр
Федорченко Олександр
Popov Victor, а еще он съел трёх снегирей и одного мальчика в трусиках (Popova Victora).
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