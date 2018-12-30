''По Дніпру пливуть труни з м*скалями'': російський актор відзначився перлом про Україну

Скандальний російський актор Олексій Гуськов вибухнув жахачкою про те, що в дитинстві його сусіди в Києві із західної України нібито мріяли побачити всіх "москалів" у трунах.

Примітно, що, за його словами, жителі Галичини фантазували про це винятково дивлячись на Дніпро, якого немає в їх рідних краях. Безглузде висловлювання Гуськов зробив в ефірі програми "А поговорити?" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олексій Гуськов Скріншот відео

"Жили ми (в Києві. — Ред.), У нас квартира 18, а у сусіда 19, Женя. Я із сестрою залишався у них, коли мама не могла, на роботі, їхні діти залишалися у нас, коли вони не могли. Він із західної України. "— А що ви думаєте, Ніно, ось якщо що буде, то що, ми вас до стінки не поставимо? — Женю, ну що ви таке говорите? — Ооо, а ось ми сидимо, на Дніпро дивимося, і ось по ньому труни пливуть, і в кожній труні по москалю. — Годі, там же діти, хороші люди. — Так я і кажу, що в хороших трунах хороші москалі". Це я вам все з радянського часу розповідаю. Ми ніколи не були братніми народами. Київ — мати міст руських — це все із серії легенд", — обурено висловився актор.

Його слова тут же здійняли на кпини у мережі, адже цитату Гуськова активно почали постити пропагандистські російські ЗМІ. На цей нюанс звернув увагу блогер Alex Vitauskas і порадив рупорам Кремля підучити географію України.

Новини в пропагандистських ЗМІ Скріншот відео

Новини в пропагандистських ЗМІ Скріншот відео

"Думаю, важко не погодитися, що найкращим новорічним подарунком пропагандонам "Царгорода" буде підручник географії. Щоб у прийдешньому році вони нарешті змогли дізнатися, де протікає річка Дніпро", — із сарказмом написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гуськов назвав український уряд "виродками" за те, що йому заборонили в'їзд в країну. Також він заявив, що у 2014 році підписав листа на підтримку Путіна за Крим, адже вважає, що це російська територія.