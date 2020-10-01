Плющенко та Рудковська знову стали батьками. Фото

Російська продюсерка Яна Рудковська та олімпійський чемпіон із фігурного катання Євгеній Плющенко стали батьками. Син пари з'явився на світ 25 вересня з допомогою сурогатної матері.

Радісною новиною жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, малюку дали ім'я Арсеній (фото дивіться нижче).

"Тепер у мене чотири сини, і я найщасливіша мама! Мрії збуваються!" – підписала фото продюсерка.

Яна Рудковська та Євген Плющенко стали батьками. Instagram Яни Рудковської

Про поповнення в зірковій сім'ї стало відомо ще влітку. Яна розповідала, що мріяла про появу малюка і проходила безліч обстежень. Але спроби були невдалими, тому організм пережив сильний стрес. Дитину виношувала сурогатна мати.

Плющенко із синами. Instagram Яни Рудковської

Зазначимо, що Яна та Євгеній почали зустрічатися 2007 року, а 2009-го – одружилися. Арсеній став другим сином для пари (у січні 2013 року народився Олександр. – Ред.) і четвертим – для Рудковської. Жінка також виховує 19-річного Андрія та 18-річного Миколу.

Рудковська повідомила, що знову стала мамою. Instagram Яни Рудковської

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо ДіКапріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. За словами інсайдерів, жінка поки перебуває на перших місяцях вагітності.