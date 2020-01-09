Плюс 22 кг: у мережу потрапило фото розповнілої Мілли Йовович

Голлівудська актриса Мілла Йовович, яка зараз знаходиться на останньому місяці вагітності, помітно набрала у вазі.

Днями актриса потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки з сім'єю. Фотографії, на яких Мілла сфотографована з чоловіком Полом Андерсоном і донькою Евер, опублікувало видання Daily Mail.

Мілла Йовович Getty

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Сама Мілла зізнавалася, що третя вагітність дається їй важко. Крім того, за дев'ять місяців вона поправилася на 22 кілограми.

Мілла Йовович Daily Mail

За словами зірки, через велику вагу їй складно пересуватися. Крім того, у неї дуже сильно набрякають ноги.

Мілла Йовович з донькою Daily Mail

Для прогулянки актриса обрала широку футболку і вільні джинси. Однак приховати зміни у фігурі зірці все одно не вдалося.

Мілла Йовович з донькою і чоловіком Daily Mail

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