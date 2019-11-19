Племінниця Софії Ротару виходить заміж: подробиці

Племінниця Софії Ротару, співачка й дизайнерка Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), зібралася заміж.

Так, про свої заручини зірка розповіла на особистій сторінці в Instagram і показала каблучку, подаровану коханим.

"Я сказала "Так!" — написала під фото Софія.

Софія Хлябич Фото: instagram/sonyakayofficial

Софія Хлябич виходить заміж Фото: instagram/sonyakayofficial

Крім того, нещодавно в ефірі "Сніданку з 1+1" Хлябич зізналася, що весілля вони з коханим планують відгуляти у червні 2020. Вона також поділилася, що заручилися вони всього через п'ять місяців стосунків (відео дивіться нижче).

"Все трапилося дуже швидко, ми зустрічалися п'ять місяців, а потім він зробив мені пропозицію, від якої я не змогла відмовитися. Вона була прекрасною, дуже милою, сентиментальною і домашньою" — розповіла Софія.

Софія Хлябич Фото: instagram/sonyakayofficial

Зазначимо, що особу її обранця Хлябич не розголошує, повідомивши лише, що він далекий від шоубізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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