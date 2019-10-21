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21 жовтня • оновлено в 12:58
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"Ух, скільки сексу!" Племінниця Ротару вразила мережу спокусливим фото

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Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників спокусливим знімком.

На ньому вона позувала в білому топі і трусах, продемонструвавши струнку фігуру. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Софія Хлябич

Софія Хлябич

Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали співачку компліментами.

"Ух, скільки сексу!" Племінниця Ротару вразила мережу спокусливим фото
"Ух, скільки сексу!" Племінниця Ротару вразила мережу спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Софії Хлябич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич у відвертій білизні

Софія Хлябич у відвертій білизні

Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич

Спокуслива Софія Хлябич

Фото з Instagram

Софія Хлябич в пікантній фотосесії

Софія Хлябич в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Софія Хлябич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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Особа
Соня Кей (Sonya Kay)
Місце
Україна
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