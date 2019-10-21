"Ух, скільки сексу!" Племінниця Ротару вразила мережу спокусливим фото

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників спокусливим знімком.

На ньому вона позувала в білому топі і трусах, продемонструвавши струнку фігуру. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Софії Хлябич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Софія Хлябич у відвертій білизні Фото з Instagram

Спокуслива Софія Хлябич Фото з Instagram

Софія Хлябич в пікантній фотосесії Фото з Instagram

Софія Хлябич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!