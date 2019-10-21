"Ух, скільки сексу!" Племінниця Ротару вразила мережу спокусливим фото

Племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), вразила шанувальників спокусливим знімком.
На ньому вона позувала в білому топі і трусах, продемонструвавши струнку фігуру. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Софія Хлябич
Фото з Instagram
Софія Хлябич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали співачку компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Софії Хлябич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Софія Хлябич у відвертій білизні
Фото з Instagram
Спокуслива Софія Хлябич
Фото з Instagram
Софія Хлябич в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Софія Хлябич сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Софія Хлябич продемонструвала струнку фігуру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Соня Кей вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.
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