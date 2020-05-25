Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay (Софія Хлябич), поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одній лише пишній спідниці, прикривши інтимну частину тіла руками.

Софія Хлябич Фото: instagram/sonyakayofficial

"Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти повинен робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується", – написала Софія.

Софія Хлябич оголила груди Фото: instagram/sonyakayofficial

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки та засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (Софія Хлябич) вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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