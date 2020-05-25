Головна Новини
26 травня • оновлено в 03:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото

2.4т
Читати матеріал російською

Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay (Софія Хлябич), поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому засвітила голі груди.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в одній лише пишній спідниці, прикривши інтимну частину тіла руками.

Софія Хлябич

Софія Хлябич

Фото: instagram/sonyakayofficial

"Іноді ти повинен побігти, щоб побачити, хто побіжить за тобою. Іноді ти повинен говорити м'якше, щоб побачити, хто насправді прислухається до тебе. Іноді ти повинен зробити крок назад, щоб побачити, хто ще стоїть на твоєму боці. Іноді ти повинен робити неправильні рішення, щоб подивитися, хто з тобою, коли все руйнується", – написала Софія.

Софія Хлябич оголила груди

Софія Хлябич оголила груди

Фото: instagram/sonyakayofficial

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото співачки та засипали її компліментами.

Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото
Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото
Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото
Племінниця Ротару показала голі груди на камеру: пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (Софія Хлябич) вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги