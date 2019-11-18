Розлучився з чоловіком: племінника Меган Маркл зняли голим і під наркотиками. Фото 18+

У мережі з'явилися шокуючі фото племінника герцогині Сассекської Меган Маркл Томаса Дулі-Маркла в оголеному вигляді і стані наркотичного сп'яніння.

Кадри, зроблені в Лос-Анджелесі, оприлюднило видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На фото Дулі-Маркл із червоним обличчям позує на на передньому сидінні свого автомобіля.

Племінника Меган Маркл зняли голим і під наркотиками Daily Mail

Племінника Меган Маркл зняли голим і під наркотиками Daily Mail

Колишній коханий хлопця Мартін Сепета заявив, що, на його думку, 28-річний Томас зайшов так далеко, що йому загрожує смерть від передозування наркотиків, і попросив його звернутися за медичною допомогою. Вони були одружені 10 років.

Сепета розійшовся з Дулі в грудні 2018 року Daily Mail

Примітно, що в вересні 2019 року поліція вже затримувала Дулі-Маркла. Тоді він ходив без одягу по вулиці і, скоріше за все, також був під наркотиками.

Племінника Меган Маркл зняли голим і під наркотиками Daily Mail

Відзначимо, Томас – старший син 53-річного зведеного брата Меган Томаса Маркла-молодшого і його колишньої дружини Трейсі Дулі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали інтимні фото Меган Маркл з партнером по серіалу "Форс-мажори".

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