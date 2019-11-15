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15 листопада • оновлено в 16:13
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"Розплавляв і заганяв у руку": розкрилася страшна правда про "Руки-базуки"

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Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки", вколював собі в біцепси зовсім не синтол, а вазелін.

Правду про операцію Кирила розповів "МК" хірург Сеченовського університету Дмитро Мельников.

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

МК

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Так, виявилося, що Терешин купував у аптеці звичайне вазелінове масло, а не синтол, як всі вважали. Речовину Кирило розплавляв на водяній бані й за допомогою шприців вводив у руки. По три літри в кожну кінцівку.

"Ми запланували серію операцій. Наразі я прибрав пошкоджені тканини з однієї руки. Річ у тім, що вазелін просочує м'язові тканини, шкіру. Потрібно повністю видаляти це, але водночас зберігати судини, нерви й функцію кінцівок", – пояснює лікар.

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Інстаграм

Через вазелін у Кирила відбулося запалення:

"Там було все, що відбувається, коли вводять вазелін, він не призначений для цього. Тільки зовнішнє застосування можливе! Це все просочує м'язову тканину, підшкірну клітковину, порушує кровопостачання, в підсумку тканини гинуть, на цьому місці утворюється рубець, його щільність нагадує дерево , можна навіть постукати й почути характерний звук. Ми все це видаляли".

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Інстаграм

Також стало відомо, що однією з причин, чому хлопець вирішив розлучитися зі своїми "базуками", став сильний біль.

"Температура, сильний біль, слабкість. Йому раніше щастило, бо запалення були локальні, а ось якби на повний обсяг поширилося, то це призвело б до тяжких наслідків. Вазелін дає ускладнення на весь організм, зокрема на нирки. Я вважаю, що Кирило до кінця не усвідомлював наслідки", – підсумував хірург.

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

Кирило Терешин – "Руки-базуки"

факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році "Руки-базуки" заявив про бажання збільшити кінцівки на 10 сантиметрів за кілька тижнів.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Місце
Росія
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Pooh Vini
Pooh Vini
Понты дороже денег,да расисянцы?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Первый укол вазелина был сделан, очевидно, еще в роддоме и прямо в мозг.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Типичный русский долбо*б.
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