"Пластика спотворила": нове фото Седокової викликало обурення у її фанатів

Епатажна українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе і працює в Росії здивувала фанатів новим фото. На ньому вона позує у відвертій червоній сукні з дуже глибоким декольте.

Крім того, на фото артистка скористалася фотошопом, змінивши свій колір очей. Знімок Седокова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Користувачі мережі не оцінили зовнішній вигляд артистки.

"На Майкла Джексона схожа", "Пластика спотворила", "Штучна лялька", "Чому обличчя бліде?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прихильниця подарувала Седокової портрет, зобразивши ту саму частину тіла, яку співачка так любить всім показувати.

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