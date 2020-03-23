Головна Новини
23 березня • оновлено в 18:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пластичний хірург показав, як виглядає ідеальна жінка: цікавий знімок

2.1т
Читати матеріал російською

Пластичний хірург Джуліан де Сільва з Великобританії показав, як виглядає ідеальне жіноче обличчя.

Так, він представив найкрасивішу жінку у світі, яку створив, ґрунтуючись на "замовлення" своїх пацієнток за останні 10 років. За словами Джуліана, найчастіше його просять зробити підборіддя, як у Селени Гомес, губи Пенелопи Крус, ніс Кейт Міддлтон і скули Анджеліни Джолі. Про це повідомляє The Sun (фото дивіться нижче).

Пластичний хірург показав, як виглядає ідеальна жінка: цікавий знімок

Фото: thesun.co.uk

Доктор де Сільва також створив "маску краси". Зазначається, що в ній можна проаналізувати, наскільки ваші пропорції обличчя на основі правил "золотого перетину" відповідають ідеалу.

До речі, за правилом "золотого перетину" ідеальним вважається обличчя, пропорції якого підходять під співвідношення 1: 1,618.

Пластичний хірург показав, як виглядає ідеальна жінка: цікавий знімок

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивішою жінкою у світі на основі принципу золотого перетину була визнана супермодель Белла Хадід.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги