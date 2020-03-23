Пластичний хірург показав, як виглядає ідеальна жінка: цікавий знімок

Пластичний хірург Джуліан де Сільва з Великобританії показав, як виглядає ідеальне жіноче обличчя.

Так, він представив найкрасивішу жінку у світі, яку створив, ґрунтуючись на "замовлення" своїх пацієнток за останні 10 років. За словами Джуліана, найчастіше його просять зробити підборіддя, як у Селени Гомес, губи Пенелопи Крус, ніс Кейт Міддлтон і скули Анджеліни Джолі. Про це повідомляє The Sun (фото дивіться нижче).

Фото: thesun.co.uk

Доктор де Сільва також створив "маску краси". Зазначається, що в ній можна проаналізувати, наскільки ваші пропорції обличчя на основі правил "золотого перетину" відповідають ідеалу.

До речі, за правилом "золотого перетину" ідеальним вважається обличчя, пропорції якого підходять під співвідношення 1: 1,618.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивішою жінкою у світі на основі принципу золотого перетину була визнана супермодель Белла Хадід.

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