Пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції

Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер розповів, що найчастіше українки просять вставити імпланти в груди, вколоти філери в губи або збільшити сідниці.

Такими подробицями він поділився в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Також хірург додав, що красуні не тільки збільшують об`єми, але й позбуваються зайвих сантиметрів власного тіла. Найпопулярніша операція – зменшення грудей.

Фото: egoziplasticsurgerycenter.com

"Є таке захворювання як ювенільна супермастія, коли в молодому віці починають рости груди. Вони стають настільки великими, що це реально заважає. Вони важкі, викликають потертості, сліди від лямок, навіть оніміння в пальцях. Тому таким пацієнтам ми, звичайно, зменшуємо груди. Деяким пацієнткам з таким рідкісним діагнозом доводиться іноді навіть повторювати цю процедуру зменшення, тому що груди не перестають рости", – зізнався Слоссер. Також він зазначив, що операція коштує близько 90 тисяч гривень.

Фото: bangkokpost.com

Крім того, за словами хірурга, досить популярною серед жінок є й операція по зменшенню носа. Вона коштує від 70 тисяч гривень, тому не багато хто може її собі дозволити. Щоб заощадити, деякі дівчата вдаються до дешевших процедур – роблять безопераційну ринопластику. Однак Слоссер зазначив, що ці методи дуже небезпечні.

Фото: plastica.onclinic.ru

"Є методи, відомі мені вже років 10, але вони досить небезпечні. Коли вводять спеціальні препарати, які розчиняють хрящову тканину, кісткову. Потрібно довго носити пов'язку. Можна отримати як позитивний, так і різко негативний ефект, адже можуть бути серйозні ускладнення, які потім хірургічно вирішувати буде складно", – підсумував хірург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пластична хірургиня Мадіна Байрамукова розповіла про косметичних операціях російської співачки Алли Пугачової.

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