Пластична хірургиня розповіла про операції Пугачової: що кардинально змінила співачка

Російська артистка Алла Пугачова за останні кілька років пройшла через важливі косметологічні процедури і зробила пластичну операцію.

Таку думку висловила пластична хірургиня Анастасія Борисенко в розмові з виданням "Дні. Ру". За словами експертки, це видно "неозброєним оком" і саме завдяки пластиці примадонні вдається зберігати свій імідж.

Спеціалістка зазначила, що у Пугачової вже у віці близько 40 років почали з'являтися серйозні проблеми із зовнішністю. Причиною тому послужили нестабільна вага – артистка то гладшала, то стрімко худла, а також шкідливі звички і дуже щільний графік.

В результаті у співачки був "розплився овал обличчя", шкіра втратила пружність і обвисла, а також з'явилися глибокі зморшки в носо-губній зоні, на шиї і навколо очей. Через якийсь час артистка з'явилася в оновленому вигляді. За словами Борисенко, очевидно, що їй зробили підтяжку обличчя, видалили зайву шкіру з лиця і трохи змінили форму повік.

З останніх процедур Борисенко помітила, що співачці підняли брови "за канонами краси", зробили кругову блефаропластику і підкоригували розріз очей.

"Не дивлячись на свій вік, Пугачова виглядає дуже натурально і гармонійно, всупереч законам хірургії, коли багаторазові операції призводять до неприродного вигляду обличчя", – зазначила експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася з прихильниками новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші крупним планом.