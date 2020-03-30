Пласідо Домінго екстрено госпіталізували через коронавірус

Відомого іспанського оперного співака, 79-річного Пласідо Домінго, який 22 березня повідомив про те, що інфікований коронавірусом COVID-19, госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

Про це пише видання Mirror.

Пласідо Домінго Getty

Так, повідомляється, що артиста доставили в одну з лікарень мексиканського міста Акапулько. Рішення про госпіталізацію було прийнято через вік Домінго – він належить до групи ризику.

Однак, за словами представника співака, його стан стабільний, а критичну частину хвороби він уже подолав.

Пласідо Домінго Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський письменник Борис Акунін, у якого діагностували коронавірус, розповів про своє лікування. Акунін зазначив, що промучився з високою температурою одинадцять днів, і лише потім до нього приїхав лікар і прописав курс антибіотиків.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!