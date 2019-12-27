"Планую!" Лорак заїкнулася про концерт в Україні

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, заговорила про концерти в Україні.
Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона показала відрізок зі свого виступу на телеканалі "Інтер".
У коментарях до посту у Лорак запитали, чи планує вона концерти в Україні і Лорак заявила, що так, планує.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.
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