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"Планує подарувати братика": з'ясувалися деталі про нову вагітність Собчак

2.3тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилася нова інформація про вагітність журналістки Ксенії Собчак, в якій її підозрюють ЗМІ. Так, за словами мами Собчак Людмили Нарусової, незабаром сім'я переїде в новий заміський будинок, у якому облаштують дві дитячі кімнати.

Також Нарусова зазначила, що її донька підтримує теплі стосунки з колишнім чоловіком Максимом Віторганом, пише "Собеседник".

"Планує подарувати братика": з'ясувалися деталі про нову вагітність Собчак
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"Людмила Борисівна онуком Платоном пишається. Незабаром вони хочуть переїхати в новий будинок, який Ксенія Собчак будує в Підмосков'ї. Вже відомо, що там буде дві дитячі кімнати – теледіва планує подарувати Платону братика або сестричку", – пише видання.

"Планує подарувати братика": з'ясувалися деталі про нову вагітність Собчак

Нарусова зазначила, що продовжує спілкуватися з сім'єю Максима Віторгана.

"Я спілкуюся і з Максимом, а як же? Завтра ми йдемо з Еммануїлом Гедеоновичем і його дружиною до нього на прем'єру. Зрозумійте, стосунки складаються не за один день, тому тривають досі. Ми – одна сім'я", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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