"Планує подарувати братика": з'ясувалися деталі про нову вагітність Собчак

У мережі з'явилася нова інформація про вагітність журналістки Ксенії Собчак, в якій її підозрюють ЗМІ. Так, за словами мами Собчак Людмили Нарусової, незабаром сім'я переїде в новий заміський будинок, у якому облаштують дві дитячі кімнати.
Також Нарусова зазначила, що її донька підтримує теплі стосунки з колишнім чоловіком Максимом Віторганом, пише "Собеседник".
"Людмила Борисівна онуком Платоном пишається. Незабаром вони хочуть переїхати в новий будинок, який Ксенія Собчак будує в Підмосков'ї. Вже відомо, що там буде дві дитячі кімнати – теледіва планує подарувати Платону братика або сестричку", – пише видання.
Нарусова зазначила, що продовжує спілкуватися з сім'єю Максима Віторгана.
"Я спілкуюся і з Максимом, а як же? Завтра ми йдемо з Еммануїлом Гедеоновичем і його дружиною до нього на прем'єру. Зрозумійте, стосунки складаються не за один день, тому тривають досі. Ми – одна сім'я", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. У 2016-му в них народився син.
У кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри у романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже того ж вечора вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розлученні з чоловіком замішані відсутність турботи й уваги.
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