Плакав весь зал: Кошовий розповів про найзворушливішу розмову з донькою

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий згадав про зворушливу розмову зі старшою донькою Варварою.
Так, подробицями він поділився в інтерв'ю програми "Життя відомих людей", яка виходить на телеканалі "1+1" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Коли їй було десь три роки, ми поїхали на гастролі і нас не було 45 днів. Коли я приїхав додому, вона вибігла на емоціях, потім подивилася і сказала: "А, це ти? Ну добре". Це такий "Інь-ян", потрібно чимось жертвувати. На жаль, сімейним часом", — розповів Кошовий.
Євген Кошовий з донькою
Фото: viva
Але коли Варвара вже підросла, вона виступила разом з однією з колишніх команд батька на шоу "Ліга сміху" і закликала його повернутися в сім'ю. Плакав не тільки Кошовий, але і весь зал.
"А ти забув, що вдома сім'я? Нагадаю для тебе: ось це мама, а це — сестра. Тебе так часто вдома не буває, ми без тебе навчилися жити. Я навіть сама вдома полку прибила, таке ось доросле життя", — сказала донька Євгена.
Виступ Варвари Кошової на "Лізі сміху"
Скріншот з відео
Євген Кошовий з сім'єю
Фото з Instagram
Зазначимо, що відтоді Кошовий намагається кожну вільну хвилинку проводити з сім'єю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-річна Варвара Кошова виступала в третьому ефірі п'ятого сезону проєкту "Голос. Діти" з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і довела до сліз свого батька Євгена Кошового.
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