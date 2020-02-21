"Плакала, не бачила майбутнього": Повалій зворушила фанатів особистим альбомом

Українська співачка Таїсія Повалій в п'ятницю, 21 лютого презентувала новий укріномовний альбом "Ейфорiя", до якого увійшло особистих 10 треків, пов'язаних між собою темою кохання і стосунків.

Артистка працювала над платівкою близько року. Це перший україномовний альбом співачки за останні кілька років, повідомила прес-служба Повалій.

"Ось, сьогодні настав той день, коли ви можете послухати мій новий альбом! Знаю, він викличе протиріччя. І я готова до критики! Говоріть, якщо ви від цього станете добрішими", – закликала артистка шанувальників.

Також Таїсія Повалій поділилася особистою історією про перерву в своїй творчості на сторінці в Instagram.

"У мене була велика перерва у творчості, ви це знаєте. Я більше плакала, ніж співала. І таких людей в моїй країні, знаю, багато. Тих, хто плакав, хто не бачив майбутнього! Я для вас, для тих, хто відчуває , хто вміє думати, сьогодні подаю приклад, як можна виходити з найскладніших ситуацій. Попри все! Підніматися і йти далі!" – додала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таїсія Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті.

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