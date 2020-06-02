"Країна, що плаче, тоне в соплях!" 48-річний Дельфін випустив потужне відео з Гітлером і похоронами Сталіна

Російський співак Дельфін (Андрій Лисіков) презентував новий кліп на композицію "Лето", яка увійшла до останнього альбому "Край" 2019 року.

Так, у відео показані архівні кадри з похорону політичних лідерів – від Сталіна до Черчилля. Сам Дельфін постав в кліпі в образі, що нагадує Адольфа Гітлера (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"На лафете плывущий труп, за ним танцующие юнцы. Сквозь щель облизанных губ, слышно мозгов бубенцы. Рыдающая страна, тонет в зеленых соплях. Надежда коснулась дна, дна в раскаленных углях... А потом все начнут все делить, но не делиться. Мерзость новые представит лица. Придут жрать другие, долго ждавшие, злые, Разорвут на куски, что осталось, сделают правдой жалость Будут лить кровь. Много. Вновь", – співає музикант в пісні.

Скріншот з відео

"Події, які відбуваються навколо нас, як би нам цього не хотілося, все одно впливають на наше життя. У роботі над альбомом "Край" я думав про те, які в зв'язку з цим думки, почуття, стану опановують людьми, і про те , які процеси у внутрішньому світі людини провокують зовнішні чинники", – розповів Дельфін.

Скріншот з відео

Шанувальники бурхливо відреагували на нову роботу Дельфіна і зазначили, що вона, як завжди, дуже правдива.

Далі публікуємо повний тест пісні "Літо"

На лафете плывущий труп,

За ним танцующие юнцы,

Сквозь щель облизанных губ

Слышно мозгов бубенцы.

Рыдающая страна

Тонет в зеленых соплях,

Надежда коснулась дна,

Дна в раскаленных углях.

Копоть прощальных речей

Над скошенным полем гвоздик,

Полнослезный людской ручей,

Тонущий в нем же крик.

В золоте траурных лент

Играет солнечный луч,

Буквами новых легенд

Страны бесконечных туч.

И кто-то легко вздохнул воздухом перемен ветра,

А кто-то отбросил стул,

Повиснув на высоте полуметра.

Кто-то стал криком "Ура!",

И полетела по улицам эха птица,

Порхая над городом до утра,

Белые перья рассвет заставлял искриться.

А потом все все начнут делить, но не делиться.

Мерзость новые представит лица.

Придут жрать другие,

Долго ждавшие, злые,

Разорвут на куски

Что осталось,

Сделают правдой жалость,

Будут лить кровь.

Много. Вновь. Вновь.

А мы хотим лишь тепла,

А мы хотим только света,

Весны. Чтобы наши тела

Сквозь сны выросли в лето.

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