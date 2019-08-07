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"Плачу, коли ти спиш": Тодоренко відправила зворушливого листа синові в майбутнє

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Українська ведуча Регіна Тодоренко написала зворушливе послання своєму синові в майбутнє.

Відповідні знімки з малюком після спільних зйомок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мій син – моя велика гордість. Кожен день я спостерігаю за тобою: як ти вперше посміхнувся, як забавно віджався від підлоги, як насупив брови і став схожим на тата, пробурмотів "бу-бу-бу", як невпевнено, але сміливо поповз, як вперше обійняв маленькими сильними ручками маму і вимовив "ме-ме"! Так, у нас з тобою нетипові умови, ми майже не буваємо вдома, ти живеш в дитячій гримерці, поки мама знімає черговий важливий проект", – зворушливо написала вона.

Регіна Тодоренко з сином

Регіна Тодоренко з сином

instagram / reginatodorenko

Тодоренко додала, що з сином носиться з країни в країну на заходи і зйомки з двома валізами улюблених іграшок.

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"Коли ти спиш, я тихенько плачу у твого ліжечка, тому що, мені здається, що мій малюк має рости зовсім в інших умовах, і ти заслуговуєш на краще дитинство, а твої бабусі втішають мене і кажуть: "Перестань ревіти, він вибрав вас ще на небесах і знав, що його батьки – артисти". Я точно знаю, що ти будеш рости за лаштунками на батькових концертах і в гримерках на маминих шоу. Я поки не розумію, як це відіб'ється на твоїй долі", – додала вона.

За словами Тодоренко, їй абсолютно неважливо, чи стане хлопчик артистом, нейрохірургом або маляром, тому що головне – виховати його великою людиною.

Тодоренко і син

Тодоренко і син

instagram / reginatodorenko

"Сьогодні ти вперше побував не за кадром, а в кадрі; ділити з тобою один знімальний майданчик – це велике щастя, а саме зворушливе відчуття для матері – це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда! Коли-небудь цей слізливий пост обов'язково попадеться тобі на очі, можливо, тобі буде 15 або 24, а може, 33. І я сподіваюся, прочитавши ці рядки, ти посміхнешся і подзвониш нам з татом, сказавши дякую за таке божевільне дитинство", – підсумувала вона.

# матьМайкла #Pampers Мій син - моя велика гордість. Кожен день я спостерігаю за тобою: як ти вперше посміхнувся 😃, як забавно віджався від підлоги, як насупив брови 🤨 і став схожим на папу🙈, пробурмотів "бу-бу-бу", як невпевнено, але сміливо поповз, як вперше обійняв маленькими сильними ручками маму і сказав "ме-ме" !!! Так, у нас з тобою нетипові условія😌, ми майже не буваємо вдома, ти живеш в дитячій гримерці, поки мама знімає черговий важливий проект. Ми носимося з країни в країну на масштабні заходи та зйомки з двома валізами улюблених іграшок, щоб тобі якомога більше речей нагадували про твою теплою затишною дитячої кімнатці. Коли ти спиш, я тихенько плачу у твоїй ліжечка, тому що, мені здається, що мій малюк повинен рости зовсім в інших умовах, і ти заслуговуєш кращого дитинства, а твої бабусі втішають мене і кажуть: "Перестань ревіти, він вибрав вас ще на небесах і знав, що його батьки - артисти ". Я точно знаю, що ти будеш рости за лаштунками на батькових концертах і в гримерках на маминих шоу. Я поки не розумію, як це відіб'ється на твоїй долі. Мені абсолютно байдуже, чи станеш ти артистом, нейрохірургом або маляром, головне - виховати тебе великим ЛЮДИНОЮ, а з усім іншим ти сам впораєшся !!! Сьогодні ти вперше побував нема за кадром, а В кадрі; ділити з тобою один знімальний майданчик - це велике щастя 😃, а саме зворушливе відчуття для матері (яке я відчула сьогодні) - це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда !!! Коли-небудь цей слізливий пост обов'язково попадеться тобі на очі, можливо, тобі буде 15 або 24, а може, 33. І я сподіваюся, прочитавши ці рядки, ти посміхнешся і подзвониш нам з татом, сказавши спасибі за таке божевільне дитинство) 🙏🏻 # регінапутешественніца # регінатодоренко @pampers_mamochki

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес діти фотографии
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