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10 січня • оновлено в 12:08
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"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе

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Українська співачка Віра Брежнєва в черговий раз підігріла чутки про проблеми у відносинах з чоловіком Костянтином Меладзе.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала новий пост, який викликав неоднозначну реакцію серед шанувальників зірки.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

versiya.info

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"Якби було право вибору": Брежнєва показала в мережі своїх сестер-близнючок

"Уже пізно повертатися назад, щоб все правильно почати. Але не пізно спрямуватися вперед, щоб правильно закінчити ...",пише Брежнєва.

Деякі шанувальники припустили, що слова стосуються Меладзе. Адже останні кілька місяців у мережі регулярно з'являються чутки про те, що між Вірою і Костянтином не все гладко.

"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе
"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе
"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе
"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе
"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Костянтин Меладзе Віра Брежнєва
Місце
Росія
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Pollak John
Pollak John
под кем только не валялась эта Брежнева ) ну прям как Галина ))
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