"Пізно повертатися назад": Брежнєва натякнула на розлучення з Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва в черговий раз підігріла чутки про проблеми у відносинах з чоловіком Костянтином Меладзе.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала новий пост, який викликав неоднозначну реакцію серед шанувальників зірки.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе versiya.info

"Уже пізно повертатися назад, щоб все правильно почати. Але не пізно спрямуватися вперед, щоб правильно закінчити ...", — пише Брежнєва.

Деякі шанувальники припустили, що слова стосуються Меладзе. Адже останні кілька місяців у мережі регулярно з'являються чутки про те, що між Вірою і Костянтином не все гладко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно старша дочка Брежнєвої Соня Кіперман показала струнку фігуру в купальнику, викликавши неоднозначну реакцію в мережі.

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