Піжама, плаття-зефір і декольте до пупка: найяскравіші луки українських зірок 2020 року

Відверті та екстравагантні вбрання Тіни Кароль, Джамали, Ірини Білик та інших українських зірок запам'яталися найбільше цього року.

Минаючий рік був не для всіх зіркових стилістів "голодним" через карантин. Українським селебріті все ж вдавалося вигуляти свій образ на світських заходах, а співачки не раз вражали глядачів своїм видом на шоу "Танці з зірками", на концерті до Дня Незалежності України та навіть на відборі на Євробачення. OBOZREVATEL зібрав найбільш пам'ятні образи знаменитостей 2020 року.

Співачка і телеведуча протягом декількох місяців кожен вихідний з'являлася на шоу "Танці з зірками" в розкішних сукнях, з вишуканою укладкою й ідеально підібраним макіяжем під свій образ. Але з кожним новим випуском її вбрання ставали все відвертіше. Так, її вихід у білій сексуальній сукні, яка ледь прикрила груди Кароль, прикувала до екрану погляди не одного мільйона українців.

Також варто згадати чорну сукню Тіни з високим розрізом, яка оголила її стегно.

Джамала захопила всіх своїми формами через пару місяців після пологів. Співачка вийшла на сцену під час концерту до Дня Незалежності 24 серпня у білій пишній сукні з корсетом і глибоким декольте.

Юна співачка потрапила в скандал через лук, який підібрала для Євробачення-2020. Jerry Heil розкритикували глядачі за те, що вона співала пісню "Vegan" в яскраво-жовтій шубі, прикрашеній бантами, і чорних велосипедках. Тоді вона "прислухалася" до критики і змінила свій надмірно яскравий образ на блакитну піжаму із щільного матеріалу.

50-річна Ірина Білик в цьому році випустила кліп, в якому засвітилася у пишній сукні зефірного кольору, яку спочатку боялася надягати. Режисер відеоролика Герман Ненов наполіг на цьому образі і мав рацію, оскільки артистка органічно виглядала в цьому образі поруч з дітьми.

Дружина шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Христина так ретельно готувалася до весілля, що пошила відразу три різних весільних вбрання. Її біла сукня з величезним розрізом до стегон підкреслила витончені форми нотаріуса, а срібляста довга затьмарила всіх своїм блиском.

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