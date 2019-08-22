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"Півроку розповідає казки!" Колишній чоловік Собчак жорстко "пройшовся" по Богомолову

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Колишній чоловік російської журналістки Ксенії Собчак 46-річний актор Максим Віторган викрив у брехні її нового коханого, режисера Костянтина Богомолова.

Так, артист назвав "казкою" заяву Богомолова про те, що в їхній недавній бійці був зламаний ніс постановника. Про це Віторган написав під постом Собчак в Istagram, де вона філософствувала на тему брехні.

"Півроку розповідає казки!" Колишній чоловік Собчак жорстко "пройшовся" по Богомолову

Максим Віторган

Фото з Instagram

"Дуже точно, Ксюша. А хтось півроку розповідає казки про зламаний ніс, який ніхто не бачив, щоб здаватися не тим, чим є. Але...ми ж народжені, щоб казку зробити бувальщиною, так?", — прокоментував Віторган.

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Зазначимо, що сама Ксенія не удостоїла публічною відповіддю коментар ексчоловіка.

"Півроку розповідає казки!" Колишній чоловік Собчак жорстко "пройшовся" по Богомолову

Костянтин Богомолов та Ксенія Собчак

Фото: hellomagazine.com

"Півроку розповідає казки!" Колишній чоловік Собчак жорстко "пройшовся" по Богомолову

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисер Костянтин Богомолов вперше прокоментував бійку з колишнім чоловіком Ксенії Собчак Максимом Віторганом і відповів на чутки з приводу весілля з телеведучою.

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Особи
Максим Віторган Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Місце
Росія
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