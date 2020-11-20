Півфінал "Танців з зірками": на паркет повернуться Винник і Фреймут

Юля Ухіна Люди 14:47, 20.11.2020

У неділю, 22 листопада, на каналі "1+1" о 21:00 відбудеться 13 випуск четвертого сезону шоу "Танці з зірками". Так, під час нього стане відомо, які дві пари потраплять до суперфіналу, а хто за крок від перемоги покине проєкт.

У жіночому півфіналі четвертого сезону шоу за перемогу змагатиметься три пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов, Надія Мейхер і Кирило Васюк, Юлія Саніна та Дмитро Жук. У 13 випуску один з танців зіркові пари виконуватимуть з ведучими шоу – Тіною Кароль, Юрієм Горбуновим та Олегом Винником, який зустрічатиме учасників на балконі. Подробиця ексклюзивно з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "1+1".

Макс Леонов і Санта Дімопулос, Кирило Васюк і Надія Мейхер, Дмитро Жук і Юлія Саніна
Instagram "Танці з зірками"
Тіна Кароль, Юрій Горбунов та Олег Винник
Instagram "Танці з зірками"

Тіна Кароль з однією з пар виконає румбу, Юрій Горбунов – квікстеп, а Олег Винник – танго. На глядачів чекає ще один сюрприз – разом з Олегом Винником зустрічати пари на балконі буде Оля Фреймут, яка добре відома своїми "гострими" коментарями на адресу учасників і суддів.

Олег Винник і Ольга Фреймут
Instagram "Танці з зірками"

Виступи зіркових пар традиційно оцінювали трійка зіркових журі: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма
Instagram "Танці з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому 12 випуску шоу "Танці з зірками" зіркові учасники вийшли на паркет з суддями проєкту, а також виконали "танець за життя". За результатами голосування шоу покинув футболіст Сергій Мельник.

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