"Піти, але залишитися": Собчак розпалила суперечки постом про закулісну гру Путіна

Російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала пост, в якому розповіла, як президент РФ Володимир Путін збирається залишитися при владі після 2024 року, коли завершуються його повноваження.

Так, вона заявила, що Володимир Володимирович розуміє, що це можливо зробити, тільки формально передавши владу. Тому він і проводить зараз конституційну реформу, поки є повністю контрольований парламент. Про це Собчак написала на особистій сторінці в Instagram.

Ксенія Собчак і Володимир Путін

"Путін розуміє, що головна проблема – залишити за собою владу, формально її передавши. Чекати виборів 24 року ніхто не буде, в цьому я впевнена абсолютно. Економічна ситуація лише погіршуватиметься, а ще вибори до Держдуми – 21, які, як показав досвід Мосміськдуми, ризикують стати величезною проблемою, особливо на тлі того, що Зюганов і Жириновський теж не хочуть нікуди йти, а їм уже під 80. У цій ситуації провести реформу треба поки є повністю контрольований парламент, та й нові вибори до Держдуми будуть достроковими –​​​​​​​ готова сперечатися", –​​​​​​​ зазначила Собчак.

Крім того, телеведуча заявила, що Путін як досвідчений гравець розглядає відразу два варіанти, куди можна піти з президентської посади –​​​​​​​ Держраду і союзну державу з Білоруссю.

Володимир Путін Фото: theins.ru

"Гадаю, Володимир Володимирович Путін як досвідчений гравець розглядає відразу два варіанти –​​​​​​​ Держраду як вищий орган влади, куди можна піти з президентської посади, і союзну державу з Білоруссю. Ці два варіанти будуть основними при формальному транзиті влади. Адже головне –​​​​​​​ піти, але залишитися", –​​​​​​​ сказала Собчак.

Зазначимо, що думки шанувальників телеведучої в мережі розділилися. Одні написали, що вона "все правильно написала". А інші, що "Собчак краще брати інтерв'ю у своєму шоу, а не розмірковувати про політику".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенію Собчак запідозрили в екстремізмі через Крим. Так, в інтерв'ю для радіо "НВ" телеведуча визнала необхідність повернути анексований Крим Україні, оскільки РФ порушила міжнародні домовленості.

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