Помер легендарний гітарист і засновник рок-гурту Fleetwood Mac

У Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музикантові було 73 роки.

Про це повідомило видання The Sun із посиланням на заяву сім'ї Гріна. Уточнюється, що чоловік помер уві сні.

"Із великим сумом сім'я Пітера Гріна повідомляє про те, що він помер на цих вихідних, це сталося мирно, уві сні", – йдеться в заяві.

Пітер Грін був блюзовим і рок-співаком, автором пісень і гітаристом. У Лондоні разом із барабанщиком Міком Флітвудом у 1967 році він заснував Fleetwood Mac.

Гурт багаторазово змінював не тільки склад, але й музичний стиль – від блюз-року до арт-попу. Сам гітарист покинув колектив 1970-му через проблеми з психічним здоров'ям.

Йому поставили діагноз шизофренія, і в середині 70-х він часто проводив час у лікарнях, проходив електросудорожну терапію.

Пітер у 2020 році з Кірком Хамметтом із Metallica. Instagram-сторінка Хамметта

У 1988-му Грін увійшов до Зали слави рок-н-ролу разом ще з сімома музикантами колективу – Флітвудом, американською співачкою Стіві Нікс, гітаристом і вокалістом Ліндсі Бакінгемом, басистом Джонні Маквеєм, його колишньою дружиною, британською співачкою і клавішницею Крістін Маквей, британським гітаристом Денні Кірваном, що помер у 2018 році, і британським гітаристом Джеремі Спенсером.

Зліва: Мік Флітвуд, Пітер Грін, Денні Кірван, Джеремі Спенсер і Джон Маквей у 1969 році. The Sun

Пітер Грін. Pinterest

У 2019 році Rolling Stone оцінив Пітера як 58-го у списку 100 найкращих гітаристів усіх часів.

Пітер Грін у молодості. Wikimedia Commons

Пітер Грін. Pinterest

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