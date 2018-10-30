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''Не можуть отримати роботу через соцмережі'': Водянова заявила про нові правила індустрії моди

1.5тЧитати матеріал російською

Російська супермодель Наталія Водянова заявила, що поява соціальних медіа радикально змінила індустрію моди.

На думку зірки, всі звикли бачити на подіумах "ідеал" в образі надзвичайно худих дівчат. Але зараз багато брендів почали робити більший наголос на особистість, ніж на красу. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Independent.

"Я знаю, що багатьох моделей запитують, скільки у них підписників: це вирішує, чи отримають вони роботу", — прокоментувала Водянова.

''Не можуть отримати роботу через соцмережі'': Водянова заявила про нові правила індустрії моди
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Також вона розповіла, що дуже гарні дівчата можуть залишитися "за бортом", бо роботу швидше за все даватимуть харизматичним і веселим дівчатам.

"Деяким це здається несправедливим, але я гадаю, що це цікаво", — додала модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53-річна Моніка Беллуччі вийшла на подіум показу Dolce&Gabbana вперше за 20 років.

Особа
Наталія Водянова
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