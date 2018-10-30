''Не можуть отримати роботу через соцмережі'': Водянова заявила про нові правила індустрії моди

Російська супермодель Наталія Водянова заявила, що поява соціальних медіа радикально змінила індустрію моди.

На думку зірки, всі звикли бачити на подіумах "ідеал" в образі надзвичайно худих дівчат. Але зараз багато брендів почали робити більший наголос на особистість, ніж на красу. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Independent.

"Я знаю, що багатьох моделей запитують, скільки у них підписників: це вирішує, чи отримають вони роботу", — прокоментувала Водянова.

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Також вона розповіла, що дуже гарні дівчата можуть залишитися "за бортом", бо роботу швидше за все даватимуть харизматичним і веселим дівчатам.

"Деяким це здається несправедливим, але я гадаю, що це цікаво", — додала модель.

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