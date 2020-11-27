Пісню Alyona Alyona про насильство над жінками виконали мовою жестів: ролик зворушив реперку

Пісню "Сумно" української хіп-хоп виконавиці Alyona Alyona перевели на мову жестів. Вона присвячена всім жінкам, які постраждали від насильства.

Так, кліп створила й опублікувала на особистій сторінці в Instagram Катерина Заботкіна. Адаптувала текст на жестову мову Мар'яна Люханова (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Насильство – реальна проблема. Йому не місце в цивілізованому світі", – прокоментувала публікацію Заботкіна.

Пісню Alyona Alyona "Сумно" виконали мовою жестів скріншот з відео

Реперка Alyona Alyona розповсюдила відео у своїх Instagram-сторіз і зазначила, що воно "зворушує до сліз". Також багато користувачів мережі заявили, що їм сподобався ролик.

Instagram Alyona Alyona

Alyona Alyona присвятила відео жінкам, які постраждали від насильства. У кліпі знялася телеведуча Анастасія Лугова, яка зазнала нападу в потязі Маріуполь – Київ в ніч з 31 липня на 1 серпня. Її побили на очах її маленького сина і намагалися зґвалтувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Харкова студенти педагогічного університету разом з усіма небайдужими просто неба виконали пісню "Україна", перекладену мовою жестів.