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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Пісня — вау!" Повалій вразила мережу піснею українською мовою

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Співачка Таїсія Повалій презентує вихід нової музичної роботи "Дай менi любов", прем'єра кліпу на яку заплановано 14 лютого, а сам трек можна вже почути на всіх цифрових майданчиках.

Як раніше повідомляла Таїсія Повалій, в даній відео роботі вона вирішила вийти за рамки раніше створюваної творчості і зараз це відбивається як в музичному продукті, так і в самій відео роботі.

"Пісня — вау!" Повалій вразила мережу піснею українською мовою

В майбутньому кліпі зірка з'явиться в абсолютно нових, для глядача і слухача співачки, образах. Це будуть сміливі рішення, яскрава картинка і ограновування сучасною знімальною тенденцією.

"Пісня — вау!" Повалій вразила мережу піснею українською мовою

"Настає час, коли хочеться зробити щось неординарне для себе! Хоча, я завжди була готова до експериментів, сьогодні це вдалося особливо яскраво! Нове звучання, новий образ, новий настрій в музиці і відео роботах!", - коментує прем'єру треку і майбутній вихід кліпу Повалій.

Після появи в мережі, пісня почала збирати перші відгуки. Переважно позитивні. "Прекрасні, незрівнянні пісні! Таїсія, вау!", "Дуже красива пісня. Ви завжди вмієте здивувати чимось особливим", — написали в коментарях на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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Автор
Юрко Медяник
Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Анастасия
Соловьева Анастасия
Таисия = красивая качественная музыка. Интересный эксперимент и совершенно новая Таисия. Классно!
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1
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Попович Олег
Попович Олег
Да пускай в Ростове поет это чудо, тут ей уже не рады
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Aum Yantra
Aum Yantra
газуй за перебрик
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