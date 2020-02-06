"Пісня — вау!" Повалій вразила мережу піснею українською мовою

Співачка Таїсія Повалій презентує вихід нової музичної роботи "Дай менi любов", прем'єра кліпу на яку заплановано 14 лютого, а сам трек можна вже почути на всіх цифрових майданчиках.

Як раніше повідомляла Таїсія Повалій, в даній відео роботі вона вирішила вийти за рамки раніше створюваної творчості і зараз це відбивається як в музичному продукті, так і в самій відео роботі.

В майбутньому кліпі зірка з'явиться в абсолютно нових, для глядача і слухача співачки, образах. Це будуть сміливі рішення, яскрава картинка і ограновування сучасною знімальною тенденцією.

"Настає час, коли хочеться зробити щось неординарне для себе! Хоча, я завжди була готова до експериментів, сьогодні це вдалося особливо яскраво! Нове звучання, новий образ, новий настрій в музиці і відео роботах!", - коментує прем'єру треку і майбутній вихід кліпу Повалій.

Після появи в мережі, пісня почала збирати перші відгуки. Переважно позитивні. "Прекрасні, незрівнянні пісні! Таїсія, вау!", "Дуже красива пісня. Ви завжди вмієте здивувати чимось особливим", — написали в коментарях на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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