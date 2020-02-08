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9 лютого • оновлено в 03:13
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"Пісня про матку": учасниця Нацвідбору на Євробачення злякала мережу виступом з шаманом

4.4т
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Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Катя Чілі збентежила мережу "космічним" виступом.

Відео її виступу з'явилося на YouTube. Cпочатку співачка стояла мовчки більше 40 секунд, а потім видала гучний крик. Після цього вона почала видавати дивні звуки, які навіть судді не ідентифікували як пісню.

Після її виступу, ведучий Сергій Притула поставив співачці питання: "Перед своїм виступом ви написали, що назва пісні -"Піч" і на рівні людського тіла - це матка. Та сама матка?"

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На це питання Катя Чілі лише кивнула. "Ну що ж, ніколи б не подумав, що скажу про це в ефірі відразу двох загальнонаціональних каналів, але ... давайте поговоримо про матку!", - заявив Притула.

"Пісня про матку": учасниця Нацвідбору на Євробачення злякала мережу виступом з шаманом
"Пісня про матку": учасниця Нацвідбору на Євробачення злякала мережу виступом з шаманом

Глядачі залишилися не зовсім задоволені виступом співачки. "Це просто відвал матки", "Треш", "Застарілий", "Спасибі, без вух залишився", - написали в коментарях під відео.

Частина слухачів все ж оцінили її спів: "Це було дивно", "Шедевр", "Бомба! Ніби в свою юність бурхливу повернулася", - похвалили її глядачі.

"Пісня про матку": учасниця Нацвідбору на Євробачення злякала мережу виступом з шаманом
"Пісня про матку": учасниця Нацвідбору на Євробачення злякала мережу виступом з шаманом

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Євробачення-2020
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Шпакова Светлана
Шпакова Светлана
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Катя Чілі завжди нова, завжди свіжа. Їй є що сказати. Хай, навіть, не всі це розуміють.
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