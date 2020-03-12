Little Big представили пісню на на Євробачення: як звучить Uno

Гурт Little Big презентував пісню, яка представить Росію на музичному конкурсі Євробачення 2020. Трек називається "Uno".

Пісня була представлена в ефірі шоу "Вечірній Ургант" (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що на конкурсі гурт виступатиме розширеним складом, але над самим номером артисти ще не працювали. Раніше було оприлюднено фрагмент пісні.

Сам трек був написаний на відпочинку, а музиканти не очікували того, що поїдуть на Євробачення.

"Ми всі разом поїхали відпочивати в січні і там, в якийсь момент вирішили пограти. Ми її не вигадували під Євробачення, ми не знали, що поїдемо. Ми просто писали музику і вирішили її відіслати", - сказав Ілля Прусікін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

До офіційної заяви Першого каналу щодо представника Росії на Євробаченні, деякі ЗМІ повідомили, що на конкурсі РФ буде представляти Олександр Панайотов. Пізніше з'ясувалося, що інформація виявилася фейком.

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