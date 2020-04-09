Під час нового концерту "Вечірній квартал" артисти виконали фінальну пісню "Совість не міняють на гречку", яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

Відео виступу було опубліковано на офіційному YouTube-каналі "Квартал 95" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Квартал 95 Instagram @kvartal95official

Так, у пісні є такі рядки:

"З Польщі повернувся народ. І в країні населення зростає. І немає тривожних звісток, і покинутих немає більше дітей... І нема чого палити поминальні свічки. І совість ніхто не міняє на гречку... Повернувся Донбас, знову Крим український. І немає про що більше спілкуватися нам в Мінську..."

Instagram @ kvartal95official

Втім, пісня викликала суперечки в коментарях. Деякі користувачі закликали акторів повернутися в реальність, інші ж, навпаки, подякували за композицію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Квартал 95" висміяв народного депутата від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона нещодавно з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".