Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі: поверніться в реальність

26.6т
Читати матеріал російською

Під час нового концерту "Вечірній квартал" артисти виконали фінальну пісню "Совість не міняють на гречку", яка викликала бурхливі обговорення в мережі.

Відео виступу було опубліковано на офіційному YouTube-каналі "Квартал 95" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Квартал 95

Квартал 95

Instagram @kvartal95official

Так, у пісні є такі рядки:

"З Польщі повернувся народ. І в країні населення зростає. І немає тривожних звісток, і покинутих немає більше дітей... І нема чого палити поминальні свічки. І совість ніхто не міняє на гречку... Повернувся Донбас, знову Крим український. І немає про що більше спілкуватися нам в Мінську..."

"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі

Instagram @ kvartal95official

Втім, пісня викликала суперечки в коментарях. Деякі користувачі закликали акторів повернутися в реальність, інші ж, навпаки, подякували за композицію.

"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі
"Крим український? Поверніться в реальність!" Пісня "Квартал 95" розпалила суперечки в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Квартал 95" висміяв народного депутата від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона нещодавно з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
студія "95 квартал"
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
85
34
Смішно
89
Цікаво
15
Сумно
26
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
и больше никто не бомбит Луганск?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Лицемеры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Вот было бы хорошо, если бы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги