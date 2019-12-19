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19 грудня • оновлено в 16:17
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Після звістки про Пугачову-прабабусю з'явився ще натяк

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Після того, як чоловік Алли Пугачової Максим Галкін повідомив про її швидке отримання статусу прабабусі, з'явився ще один натяк.

Батько Микити Преснякова Володимир увечері 18 грудня опублікував в Інстаграм "вагітне" фото.

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Галкін козирнув розкішшю свого замку з Пугачовою

На ньому – Володимир Пресняков зі своєю нинішньою дружиною співачкою Наталею Подольською.

"Цьому фото майже п'ять років", - прокоментувала знімок співачка.

5 червня 2015 року в них народився син Артемій.

Раніше Володимир Пресняков в одному з інтерв'ю заявляв, що "не проти стати дідусем".

Микита Пресняков народився в шлюбі Володимира Преснякова і дочки Пугачової Крістіни Орбакайте 21 травня 1991 року. Володимир Пресняков і Орбакайте були парою з 1986 року по 1996 рік.

Дивіться також свіжі фото дружини Микити Преснякова Олени Краснової-Преснякової:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Галкін під час другого випуску шоу "Музикаліті" оголосив, що Алла Пугачова "скоро прабабусею буде".

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Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Микита Пресняков Володимир Пресняков-молодший
Місце
Росія
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