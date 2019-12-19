Після звістки про Пугачову-прабабусю з'явився ще натяк

Після того, як чоловік Алли Пугачової Максим Галкін повідомив про її швидке отримання статусу прабабусі, з'явився ще один натяк.

Батько Микити Преснякова Володимир увечері 18 грудня опублікував в Інстаграм "вагітне" фото.

Новини Галкін козирнув розкішшю свого замку з Пугачовою

На ньому – Володимир Пресняков зі своєю нинішньою дружиною співачкою Наталею Подольською.

"Цьому фото майже п'ять років", - прокоментувала знімок співачка.

5 червня 2015 року в них народився син Артемій.

Раніше Володимир Пресняков в одному з інтерв'ю заявляв, що "не проти стати дідусем".

Микита Пресняков народився в шлюбі Володимира Преснякова і дочки Пугачової Крістіни Орбакайте 21 травня 1991 року. Володимир Пресняков і Орбакайте були парою з 1986 року по 1996 рік.

Дивіться також свіжі фото дружини Микити Преснякова Олени Краснової-Преснякової:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Галкін під час другого випуску шоу "Музикаліті" оголосив, що Алла Пугачова "скоро прабабусею буде".

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