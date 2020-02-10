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10 лютого • оновлено в 19:05
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Після відвідин Криму: екссоліст легендарної групи Bad Boys Blue планує концерт в Україні

1.8т
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У Житомирі планується концерт відомого світового співака, екссоліста гурту Bad Boys Blue Кевіна МакКоя, який виступав у анексованому Криму.

Як повідомляє "Радіо Свобода", він повинен дати концерт 10 березня в драматичному театрі імені І. Кочерги. Квитки на подію коштують від 300 до 1500 гривень.

Кевін МакКой

Кевін МакКой

Фото: news.online.ua

Нагадаємо, що Кевін МакКой потрапив до української бази "Миротворець" за виступи на півострові в травні 2016 року на концерті "Дискотека СРСР".

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До речі, пізніше в ДПСУ "Українській правді" повідомили, що в разі приїзду артиста в Україну вони будуть перевіряти наявну попередню інформацію про незаконні відвідини Криму та можуть відмовити в перетині кордону.

Кевін МакКой

Кевін МакКой

Фото: kp.by

"Ця особа перебуває в нас на контролі вже не перший рік. У нас є попередня інформація, що він міг незаконно відвідувати окупований Крим. Тому в разі його появи на державному кордоні, інформація буде перевірена більш детально та йому може бути відмовлено в перетині кордону й проставлена заборона на в'їзду в нашу країну", – сказав помічник ДПСУ Андрій Демченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський співак Олександр Сєров, який виступав у анексованому Криму, збирався з концертом в Україні. Однак дізнавшись про заборону на в'їзд, він заявив, що має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати в країну.

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Автор
Крістіна Долматова
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