Після цькування в Росії розкішний готель Ротару в Криму закрили

Розкішний готель української співачки Софії Ротару в Ялті, "Вілла Софія", несподівано закрився.

Як повідомляє "Експрес-газета", минулого тижня з'явилося повідомлення про те, що готель тимчасово припиняє свою роботу.

Софія Ротару Співрозмовник

"Так, ми вже закрилися. До 1 травня буде здійснюватися повна реконструкція і ремонт будівлі всередині і зовні. Нещодавно його вже ремонтували. Але наше керівництво так вирішило", – підтвердив інформацію співробітник готелю.

Відомо, що ціни на номери в "Віллі Софії" доходили до 82 тис. руб на добу, через що більшість номерів були порожні.

Софія Ротару Известия

На думку російського продюсера Андрія Разіна, закриття готелю може бути пов'язано з цькуванням Ротару в Росії:

"Мені дивно чути, що готель Ротару закрився. Він вважався одним з найкращих у місті. Коли я працював з мером Андрієм Ростенко, ми постійно ходили в їх шикарний ресторан. І начебто ніяких проблем у них не було. Не виключено, що закриття пов'язане з нинішнім цькуванням Ротару, розгорнутим нашими ЗМІ. Якісь чиновники на місцях могли почути, як на неї стали гавкати на федеральних каналах, і сприйняти це за команду "Фас!"

Софія Ротару РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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