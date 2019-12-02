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2 грудня • оновлено в 11:08
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Після цькування в Росії розкішний готель Ротару в Криму закрили

1.4т
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Розкішний готель української співачки Софії Ротару в Ялті, "Вілла Софія", несподівано закрився.

Як повідомляє "Експрес-газета", минулого тижня з'явилося повідомлення про те, що готель тимчасово припиняє свою роботу.

Софія Ротару

Софія Ротару

Співрозмовник

Новини
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"Так, ми вже закрилися. До 1 травня буде здійснюватися повна реконструкція і ремонт будівлі всередині і зовні. Нещодавно його вже ремонтували. Але наше керівництво так вирішило", підтвердив інформацію співробітник готелю.

Відомо, що ціни на номери в "Віллі Софії" доходили до 82 тис. руб на добу, через що більшість номерів були порожні.

Софія Ротару

Софія Ротару

Известия

На думку російського продюсера Андрія Разіна, закриття готелю може бути пов'язано з цькуванням Ротару в Росії:

"Мені дивно чути, що готель Ротару закрився. Він вважався одним з найкращих у місті. Коли я працював з мером Андрієм Ростенко, ми постійно ходили в їх шикарний ресторан. І начебто ніяких проблем у них не було. Не виключено, що закриття пов'язане з нинішнім цькуванням Ротару, розгорнутим нашими ЗМІ. Якісь чиновники на місцях могли почути, як на неї стали гавкати на федеральних каналах, і сприйняти це за команду "Фас!"

Софія Ротару

Софія Ротару

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
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