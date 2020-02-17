Після Нацвідбору Україна різко впала в рейтингу переможців Євробачення-2020

Після другого півфіналу національного відбору на Євробачення-2020 року, за підсумками якого в фінал потрапили Thorchi, Khayat і Девід Аксельрод, Україна опустилася на 19 місце в рейтингу букмекерів.

Зазначимо, що ще деякий час назад країна була на 12 сходинці.

УНІАН

Перші рядки в рейтингу займають Італія, Швеція і Росія, Норвегія та Австралія.

Зазначимо, що вже відомі учасники Євробачення-2020 від кількох країн. Так, з представниками визначилися Австрія, Бельгія, Болгарія, Грузія, Іспанія і Кіпр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу українського Національного відбору. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

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