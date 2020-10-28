Після масштабного концерту Лепса в 'ДНР' стався спалах коронавіруса

Самопроголошена влада "ДНР" підтвердила масштабний спалах COVID-19 в регіоні, який сталася після концерту російського співака Георгія Лепса в вересні 2020.

Про це повідомив відомий український блогер Денис Казанський в Twitter і на YouTube з посиланням на слова одного з "лідерів" так званої ДНР Андрія Пургіна (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пам'ятаєте, нещодавно в Донецьку був концерт Лепса? "ДНРівці" страшно пишалися, що зібралося близько 70 тис. осіб. А тепер вони визнають, що концерт викликав спалах COVID-19. Лікарні переповнені, не вистачає ліків і лікарів. Люди вмирають. Лепс приніс смерть", – зазначив блогер.

Так, Пургін, в свою чергу, в одному з інтерв'ю заявив, що концерт Лепса відвідали близько 70 тис. осіб, через що вже на початку жовтня донецькі лікарні зіткнулися з масовим напливом хворих.

"До другої хвилі не просто не готувалися, а банально її проспали і фактично частково спровокували", – сказав "лідер ДНР".

Пургін зазначив, що медичні установи "ДНР" масово заявляють про брак персоналу, медикаментів і апаратів штучної вентиляції легенів.

"У жовтні настав колапс, який неможливо приховати", – говориться в повідомленні.

"Важливо, щоб якомога більше людей знали, в чиїх руках зараз опинився Донецьк і що ці люди роблять з Донбасом та його жителями", – підсумував Казанський.

Нагадаємо, що в 2017 році Григорій Лепс потрапив в базу українського сайту "Миротворець" через незаконне перетинання державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримки російського окупаційного режиму в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Литва також заборонила в'їзд Григорію Лепсу. До цього включити артиста в так званий "чорний список" пропонували три члена Сейму – Ингрида Шимон, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас.