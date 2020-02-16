Після інсульту: 16-річна похресниця Лідії Таран підкорила піснею на "Голосі країни"

Учасниця "Голосу країни-10" Зоряна Атлас, яка півроку тому пережила інсульт, підкорила виконанням пісні "Rise up" Andra Day.

За лаштунками 16-річну Зоряну підтримували її близькі, серед яких була і Лідія Таран. Як виявилося, телеведуча є хрещеною мамою учасниці.

Зоряна Атлас Instagram @goloskrainy_official

Незважаючи на заборону лікарів виступати і співати, дівчина повністю одужала і прийшла підкорювати сцену Голосу.

"Я вирішила прийти, щоб показати всім, що все можливо. І ніколи не можна здаватися. Півроку тому у мене був інсульт. Мені обрізали волосся. Музика підняла мене на ноги. І я тепер можу стояти перед вами", – поділилася Зоряна.

Зоряна Атлас кадр з відео

Дівчина повернула до себе відразу чотири тренерських крісла, проте своїм наставником вибрала Monatik.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом з Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

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