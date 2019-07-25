"Після бурхливого сексу?" Напівгола Каменських вразила мережу пікантним фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертій білизні, демонструючи сексуальне тіло.
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Насті Каменських, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Настя Каменських повністю оголилася
Фото з Instagram
Настя Каменських засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Настя Каменських у відвертій білизні
Фото з Instagram
Настя Каменських сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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