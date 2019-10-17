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17 жовтня • оновлено в 14:30
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Пишуть редактори Малахова? Родичі Заворотнюк оголосили "війну" ЗМІ

1.6т Читати матеріал російською

Родичі та друзі актриси Анастасії Заворотнюк продовжили масові спростування інформації, яку поширюють у ЗМІ.

У Instagram-каналі "Підтримка Анастасії Заворотнюк" оприлюднили кілька повідомлень, заявивши, що вони не мають відповідають дійсності.

"Для тих, хто не знає: реабілітаційний центр – це установа, де пацієнти проходять комплекс процедур з відновлення здоров'я. Паліативною допомогою займаються хоспіси", – відзначили вони, перекресливши повідомлення про розміщення Анастасії в центрі важко хворих.

Родичі Заворотнюк спростовують повідомлення ЗМІ

Родичі Заворотнюк спростовують повідомлення ЗМІ

instagram / podderzhka_azavorotnyuk

Новини
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Родичі спростували також ще одне повідомлення, згідно з яким цей канал на підтримку актриси нібито ведуть редактори шоу Андрія Малахова.

Нагадаємо, що раніше родичі звинуватили ЗМІ у брехні на тлі інформації про те, що Заворотнюк перебуває у стані сопору та не реагує на навколишнє оточення. Вони навіть показали обличчя репортерів, які знімають все, що відбувається біля клініки.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram / podderzhka_azavorotnyuk

У відповідь численні шанувальники накинулися на родину актриси, звинувативши у хайпі та піарі, так як у Заворотнюк всі мовчать, а кількість підписників у соціальних мережах стає дедалі більше. До суспільного обурення приєдналася блогерка Олена Міро, зажадавши сказати людям правду.

В результаті, 15 жовтня в акаунті вперше офіційно підтвердили хворобу Заворотнюк, закликавши людей молитися за неї і не смикати родину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фейки рак
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70rus xxx
70rus xxx
Как не объявят.Взять Обоз,в день по 5 раз напоминает.
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