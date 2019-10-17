Пишуть редактори Малахова? Родичі Заворотнюк оголосили "війну" ЗМІ

Родичі та друзі актриси Анастасії Заворотнюк продовжили масові спростування інформації, яку поширюють у ЗМІ.
У Instagram-каналі "Підтримка Анастасії Заворотнюк" оприлюднили кілька повідомлень, заявивши, що вони не мають відповідають дійсності.
"Для тих, хто не знає: реабілітаційний центр – це установа, де пацієнти проходять комплекс процедур з відновлення здоров'я. Паліативною допомогою займаються хоспіси", – відзначили вони, перекресливши повідомлення про розміщення Анастасії в центрі важко хворих.
Родичі Заворотнюк спростовують повідомлення ЗМІ
instagram / podderzhka_azavorotnyuk
Родичі спростували також ще одне повідомлення, згідно з яким цей канал на підтримку актриси нібито ведуть редактори шоу Андрія Малахова.
Нагадаємо, що раніше родичі звинуватили ЗМІ у брехні на тлі інформації про те, що Заворотнюк перебуває у стані сопору та не реагує на навколишнє оточення. Вони навіть показали обличчя репортерів, які знімають все, що відбувається біля клініки.
Анастасія Заворотнюк
instagram / podderzhka_azavorotnyuk
У відповідь численні шанувальники накинулися на родину актриси, звинувативши у хайпі та піарі, так як у Заворотнюк всі мовчать, а кількість підписників у соціальних мережах стає дедалі більше. До суспільного обурення приєдналася блогерка Олена Міро, зажадавши сказати людям правду.
В результаті, 15 жовтня в акаунті вперше офіційно підтвердили хворобу Заворотнюк, закликавши людей молитися за неї і не смикати родину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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