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''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

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У російського актора, зірки серіалу "Кадетство" Олександра Головіна знайшлася позашлюбна донька. Так, про те, що 29-річний актор є батьком її однорічної дитини, заявила популярний діджей і екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Белогурова.

Як повідомляє Super.ru, Головін відмовляється визнавати доньку і матеріально допомагати їй і матері. Тому дівчина звернулася за юридичною допомогою до журналістки і правозахисниці Катерини Гордон в агентство "Гордон і сини".

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана Белогурова і Олександр Головін

Фото: Super.ru

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана Белогурова

Фото: Super.ru

За словами інсайдерів, Світлана разом із агентством готує судовий позов на встановлення батьківства. Також вона готова на всі ДНК-тести, адже у неї є безліч підтверджень їхніх стосунків із Головіним: спільні фото й листування.

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана з донькою Олівією

Фото: Super.ru

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана з донькою Олівією

Фото: Super.ru

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Зазначимо, що Світлана й Олександр познайомилися у 2017 році на зйомках фільму "Жінки проти чоловіків. Кримські канікули", де у них і стався роман. А у квітні 2018 року дівчина народила дитину — доньку назвали Олівія.

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана Белогурова і Олександр Головін

Фото: Super.ru

''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

Світлана з донькою Олівією

Фото: Super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соліста гурту ''Иванушки International'' Олега Яковлєва з'явився позашлюбний син. Матір'ю дитини виявилася Тетяна Яковлєва, яку він називав своєю племінницею. Зауважимо, що навіть колеги з гурту ніколи не чули про сина, якому вже виповнилося 20 років.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Гардон, делай ДНК, а потом уже скандал раздувай ... а так, получается шалава залетела и вешает это на актера.
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