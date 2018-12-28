''Пішов у відмову'': зірка ''Кадетства'' оскандалився через таємну дитину в Росії

У російського актора, зірки серіалу "Кадетство" Олександра Головіна знайшлася позашлюбна донька. Так, про те, що 29-річний актор є батьком її однорічної дитини, заявила популярний діджей і екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Белогурова.
Як повідомляє Super.ru, Головін відмовляється визнавати доньку і матеріально допомагати їй і матері. Тому дівчина звернулася за юридичною допомогою до журналістки і правозахисниці Катерини Гордон в агентство "Гордон і сини".
Світлана Белогурова і Олександр Головін
Фото: Super.ru
Світлана Белогурова
Фото: Super.ru
За словами інсайдерів, Світлана разом із агентством готує судовий позов на встановлення батьківства. Також вона готова на всі ДНК-тести, адже у неї є безліч підтверджень їхніх стосунків із Головіним: спільні фото й листування.
Світлана з донькою Олівією
Фото: Super.ru
Світлана з донькою Олівією
Фото: Super.ru
Зазначимо, що Світлана й Олександр познайомилися у 2017 році на зйомках фільму "Жінки проти чоловіків. Кримські канікули", де у них і стався роман. А у квітні 2018 року дівчина народила дитину — доньку назвали Олівія.
Світлана Белогурова і Олександр Головін
Фото: Super.ru
Світлана з донькою Олівією
Фото: Super.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, у соліста гурту ''Иванушки International'' Олега Яковлєва з'явився позашлюбний син. Матір'ю дитини виявилася Тетяна Яковлєва, яку він називав своєю племінницею. Зауважимо, що навіть колеги з гурту ніколи не чули про сина, якому вже виповнилося 20 років.