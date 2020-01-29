Головна Новини
29 січня • оновлено в 09:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Пішов на х*й": Кудрявцева атакувала Боярського через слова про материнство

5.6т
Читати матеріал російською

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева різко відреагувала на заяву актора Михайла Боярського про пізнє материнство.

Так, у коментарі виданню Ридус телеведуча відповіла артисту, який днями заявив, що "на старості народити дитину, це не мрія – це дурість".

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

unian.net

Новини
"Хворіє, чи що?" Боярський вразив жахливим виглядом

"Пішов Михайло Боярський на х*й зі своїми висловлюваннями", – відреагувала Кудрявцева.

Крім того, як пише видання, телеведуча зазначила, що інших слів, щоб висловити свою точку зору на дану ситуацію, вона не знаходить. Кудрявцева категорично не згодна із заявою Боярського.

Михайло Боярський

Михайло Боярський

msn.com

Примітно, що Лєра вдруге стала мамою в 47 років. Телеведуча народила дочку Машу від хокеїста Ігоря Макарова.

Лєра Кудрявцева з Ігорем Макаровим і донькою Машею

Лєра Кудрявцева з Ігорем Макаровим і донькою Машею

Instagram @leratv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі розкритикували російського актора Михайла Боярського за його висловлювання про роль жінки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особи
Михайло Боярський Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
19
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Макаров уже послал эту дуру))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
А почему старого пи дара Боярского это должно ибать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги