Російська телеведуча Лєра Кудрявцева різко відреагувала на заяву актора Михайла Боярського про пізнє материнство.

Так, у коментарі виданню Ридус телеведуча відповіла артисту, який днями заявив, що "на старості народити дитину, це не мрія – це дурість".

Лєра Кудрявцева unian.net

"Пішов Михайло Боярський на х*й зі своїми висловлюваннями", – відреагувала Кудрявцева.

Крім того, як пише видання, телеведуча зазначила, що інших слів, щоб висловити свою точку зору на дану ситуацію, вона не знаходить. Кудрявцева категорично не згодна із заявою Боярського.

Михайло Боярський msn.com

Примітно, що Лєра вдруге стала мамою в 47 років. Телеведуча народила дочку Машу від хокеїста Ігоря Макарова.

Лєра Кудрявцева з Ігорем Макаровим і донькою Машею Instagram @leratv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі розкритикували російського актора Михайла Боярського за його висловлювання про роль жінки.

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