"Пішли на х*й!" Лідер "Ляписа" розлютив мережу наїздом на журналістів

Знаменитий білоруський співак і музикант, лідер популярного гурту Brutto і культового колективу "Ляпис Трубецкой", який розпався, Сергій Міхалок розлютив мережу наїздом на журналістів.
Так, під час невеликого акустичного концерту в Києві у музиканта запитали, чому він в Україні співає пісню "Грай", а в Білорусі — ні. І зазначили, що це питання хвилює незалежних білоруських журналістів. На що Міхалок вилаявся матом. Відео було опубліковано у Facebook (дивіться нижче).
Сергій Міхалок
Фото: kp.by
"Пішли вони на х*й, незалежні ви наші. Де хочу, там і співаю. Вони зараз це запитують? Незалежні всі на н*й, я тільки із залежними розмовляю. Я залежний від алкоголю і наркотиків. Хто незалежний, значить, вони життя не знають. Люди, що за дурниці такі, я зараз посварюся з усіма, хоча я з ними і не мирився", — сказав Міхалок.
Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на такий "виступ" музиканта.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Міхалок анонсував запуск нового електронного проекту Drezden-72, для участі в якому запросив гітариста "Океан Ельзи" Володимира Опсеніцу.
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