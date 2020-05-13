"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020
12 травня о 22:00 за київським часом відбувся перший онлайн-півфінал Євробачення-2020.
Так, концерт транслювався на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube. Під час нього фанати цікавим чином підтримали представників своїх країн, передає DW (відео дивіться нижче).
Зазначається, що глядачі дуже активно коментували прямий ефір Євробачення. Для того, щоб зрозуміти, кліп якого виконавця транслювався – можна було відключити звук і читати, на підтримку чиєї країни з'являлися коментарі. Одними з найпопулярніших були російськомовні – за Little Big ("Пішла жара"), українців за Go_A ("Слава Україні!"), Білорусів за Val ("Мені подобається") або ж за Саміру Ефенді з Азербайджану ("Ох, бомба" ).
В кінці прямого ефіру, замість традиційного повтору фрагментів з виступів виконавців, були покази відео фанатів. Вони були зняті на пісні умовного першого півфіналу з тією ж метою – підтримати представників своїх країн.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.