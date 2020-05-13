"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020

12 травня о 22:00 за київським часом відбувся перший онлайн-півфінал Євробачення-2020.

Так, концерт транслювався на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube. Під час нього фанати цікавим чином підтримали представників своїх країн, передає DW (відео дивіться нижче).

Фото: dw.com

Зазначається, що глядачі дуже активно коментували прямий ефір Євробачення. Для того, щоб зрозуміти, кліп якого виконавця транслювався – можна було відключити звук і читати, на підтримку чиєї країни з'являлися коментарі. Одними з найпопулярніших були російськомовні – за Little Big ("Пішла жара"), українців за Go_A ("Слава Україні!"), Білорусів за Val ("Мені подобається") або ж за Саміру Ефенді з Азербайджану ("Ох, бомба" ).

Гурт Go_A Скріншот з відео

В кінці прямого ефіру, замість традиційного повтору фрагментів з виступів виконавців, були покази відео фанатів. Вони були зняті на пісні умовного першого півфіналу з тією ж метою – підтримати представників своїх країн.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.

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