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13 травня • оновлено в 17:13
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"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020

2.4т
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12 травня о 22:00 за київським часом відбувся перший онлайн-півфінал Євробачення-2020.

Так, концерт транслювався на офіційному каналі "Євробачення" на YouTube. Під час нього фанати цікавим чином підтримали представників своїх країн, передає DW (відео дивіться нижче).

"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020

Фото: dw.com

Зазначається, що глядачі дуже активно коментували прямий ефір Євробачення. Для того, щоб зрозуміти, кліп якого виконавця транслювався – можна було відключити звук і читати, на підтримку чиєї країни з'являлися коментарі. Одними з найпопулярніших були російськомовні – за Little Big ("Пішла жара"), українців за Go_A ("Слава Україні!"), Білорусів за Val ("Мені подобається") або ж за Саміру Ефенді з Азербайджану ("Ох, бомба" ).

Гурт Go_A

Гурт Go_A

Скріншот з відео

В кінці прямого ефіру, замість традиційного повтору фрагментів з виступів виконавців, були покази відео фанатів. Вони були зняті на пісні умовного першого півфіналу з тією ж метою – підтримати представників своїх країн.

"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020

Скріншот з відео

"Пішла жара!" і "Слава Україні!" Фанати влаштували кумедний батл на півфіналі Євробачення-2020

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як виступив гурт Go-A на онлайн-концерті Євробачення-2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Євробачення шоу-бизнес шоу
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