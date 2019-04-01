"Пішла епоха": помер всесвітньо відомий український режисер

31 березня помер відомий український режисер і фотохудожник Вацлав Мошинський.

Про це в Facebook повідомив його колега Ігор Бойченко.

"Він прожив довге і плідне творче життя (режисер, фотохудожник, педагог), брав участь в сотнях виставок, було багато вітчизняних і міжнародних нагород, почесних звань, тричі очолював Херсонське обласне відділення НСФХУ. Разом з ним пішла ціла епоха херсонської фотографії", – йдеться в повідомленні.

Вацлав Мошинський народився в 1935 році в Миколаївській області в місті Нова Одеса. У 1959 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Звукотехніка", кваліфікація: інженер-електрик.

Дебютував як фотохудожник в 1968 році на Міжнародній фотовиставці в Італії, де фотографією "Розповідь про війну" заявив про себе. З цього часу він експонент понад 100 фотовиставок.

Вацлав Мошинський Facebook

Близько 40 років працював на Херсонському обласному телебаченні звукорежисером, режисером, головним режисером, режисером-оператором. Підготував більше 3000 телевізійних і 65 документальних фільмів.

Мошинський був членом цілого ряду творчих спілок. У 1996 році він отримав звання AFJAP - фотохудожника міжнародної федерації фотомистецтва, з 1997 року - був членом Європейської організації професійних фотохудожників EDISF.

Працював довгий час на громадських засадах Головою Херсонської організації Спілки фотохудожників України, з 1999 року на викладацькій роботі в ХНТУ.

Вацлав Мошинський Facebook

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