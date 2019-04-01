МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Пішла епоха": помер всесвітньо відомий український режисер

2.3тЧитати матеріал російською

31 березня помер відомий український режисер і фотохудожник Вацлав Мошинський.

Про це в Facebook повідомив його колега Ігор Бойченко.

"Він прожив довге і плідне творче життя (режисер, фотохудожник, педагог), брав участь в сотнях виставок, було багато вітчизняних і міжнародних нагород, почесних звань, тричі очолював Херсонське обласне відділення НСФХУ. Разом з ним пішла ціла епоха херсонської фотографії", – йдеться в повідомленні.

Новини
Терміново прооперували: відомий російський режисер потрапив до лікарні

Вацлав Мошинський народився в 1935 році в Миколаївській області в місті Нова Одеса. У 1959 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Звукотехніка", кваліфікація: інженер-електрик.

Дебютував як фотохудожник в 1968 році на Міжнародній фотовиставці в Італії, де фотографією "Розповідь про війну" заявив про себе. З цього часу він експонент понад 100 фотовиставок.

Вацлав Мошинський

Вацлав Мошинський

Facebook

Близько 40 років працював на Херсонському обласному телебаченні звукорежисером, режисером, головним режисером, режисером-оператором. Підготував більше 3000 телевізійних і 65 документальних фільмів.

Мошинський був членом цілого ряду творчих спілок. У 1996 році він отримав звання AFJAP - фотохудожника міжнародної федерації фотомистецтва, з 1997 року - був членом Європейської організації професійних фотохудожників EDISF.

Працював довгий час на громадських засадах Головою Херсонської організації Спілки фотохудожників України, з 1999 року на викладацькій роботі в ХНТУ.

Вацлав Мошинський

Вацлав Мошинський

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії помер зірка "Зоряних воєн" і "бондіани".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Місце
УкраїнаХерсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки