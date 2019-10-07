Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 17:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Пишаємося!" Зірки РФ підлизалися до Путіна в день його народження

5.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 7 жовтня, Володимиру Путіну виповнюється 67 років. Російські зірки вже встигли опублікувати солоденькі пости з привітаннями в соціальних мережах.

Так, серед найактивніших прихильників президента РФ виявилися Стас Михайлов, Олег Газманов, Філіп Кіркоров, а також співачка Валерія. Зазначимо, що вони на особистих сторінках в Instagram побажали главі Кремля "многих і благих літ життя" й подякували "за потужну країну, якою можна пишатися".

Володимир Путін і Олег Газманов

Володимир Путін і Олег Газманов

Фото з Instagram

"З днем народження, Володимире Володимировичу! Здоров'я, терпіння й довгих ясних днів. Наш президент відвів країну від краю прірви 90-х, і тепер ми потужна держава. Є чим пишатися! Я зараз в Італії, і тут всі говорять про Путіна зі схваленням і захопленням. Це різко відрізняється від того, що пишуть у західних ЗМІ. Зараз я можу сказати, що у нас в Росії аеропорти, вокзали, інтернет і в багатьох місцях навіть дороги кращі! І хоча багато ще проблем ми йдемо вперед! Спасибі вам, мій президенте", — написав Газманов.

Новини
"Дають спеціальну кашу": зірка Comedy Club розповів про секрет бадьорості Путіна

Поздравляю президента России с днем рождения!!! Благодарю за то что в нашей стране есть возможность духовного развития ! Пусть не все просто, но а какой путь был лёгким 🤷‍♂️ может кто то знает примеры ? Сегодня , как и всегда по истории в начале века - наступает в мире момент разногласий , что Михаил Горбачев называл - "плюрализмом мнений" Делать историю непросто ! Если кто смотрел фильм "Власть" или сериал Чернобыль - видел как порой даются решения ! Желаю здоровья и мудрости на этом пути!! А я в свою очередь постараюсь энергию направлять в правильном русле ! А многие прописные истины - завещены нам еще нашими проотцами! И вряд ли стоит экспериментировать! В России свой уклад и свои правила !! #путин #мир #нашпрезидент

Публикация от Виталий Гогунский (@gogunskv)

На просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що Володимира Путіна вже немає серед живих, а замість нього посаду обіймають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході. OBOZREVATEL зібрав кілька знімків, на яких можна помітити відмінності.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир Путін Валерія Пригожина Олег Газманов Стас Михайлов
Місце
Росія
Тег
день народження
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
73
33
Смішно
8
Цікаво
7
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
То, что обнюхиватель назвал "подлизались" у нормальных называется - "поздравили с благодарностью". А почему нет? Достаточно только того, что за время руководства им страной в России не было войны и кстати - Крым чей?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тяжелее всего пришлось киркорычу,пришлось на четвереньки стать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Вову Путина с днём рождения поздравил даже Стас Михайлов -Ну, это же естественно, ведь Путин тоже - разведёнка.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свино70rus xxx, а чё не так?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Цуканов Евгений, Ты сказал,как в лужу пернул.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel