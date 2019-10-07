"Пишаємося!" Зірки РФ підлизалися до Путіна в день його народження

У понеділок, 7 жовтня, Володимиру Путіну виповнюється 67 років. Російські зірки вже встигли опублікувати солоденькі пости з привітаннями в соціальних мережах.

Так, серед найактивніших прихильників президента РФ виявилися Стас Михайлов, Олег Газманов, Філіп Кіркоров, а також співачка Валерія. Зазначимо, що вони на особистих сторінках в Instagram побажали главі Кремля "многих і благих літ життя" й подякували "за потужну країну, якою можна пишатися".

Володимир Путін і Олег Газманов Фото з Instagram

"З днем народження, Володимире Володимировичу! Здоров'я, терпіння й довгих ясних днів. Наш президент відвів країну від краю прірви 90-х, і тепер ми потужна держава. Є чим пишатися! Я зараз в Італії, і тут всі говорять про Путіна зі схваленням і захопленням. Це різко відрізняється від того, що пишуть у західних ЗМІ. Зараз я можу сказати, що у нас в Росії аеропорти, вокзали, інтернет і в багатьох місцях навіть дороги кращі! І хоча багато ще проблем — ми йдемо вперед! Спасибі вам, мій президенте", — написав Газманов.

На просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що Володимира Путіна вже немає серед живих, а замість нього посаду обіймають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході. OBOZREVATEL зібрав кілька знімків, на яких можна помітити відмінності.

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