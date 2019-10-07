"Пишаємося!" Зірки РФ підлизалися до Путіна в день його народження

У понеділок, 7 жовтня, Володимиру Путіну виповнюється 67 років. Російські зірки вже встигли опублікувати солоденькі пости з привітаннями в соціальних мережах.
Так, серед найактивніших прихильників президента РФ виявилися Стас Михайлов, Олег Газманов, Філіп Кіркоров, а також співачка Валерія. Зазначимо, що вони на особистих сторінках в Instagram побажали главі Кремля "многих і благих літ життя" й подякували "за потужну країну, якою можна пишатися".
Володимир Путін і Олег Газманов
Фото з Instagram
"З днем народження, Володимире Володимировичу! Здоров'я, терпіння й довгих ясних днів. Наш президент відвів країну від краю прірви 90-х, і тепер ми потужна держава. Є чим пишатися! Я зараз в Італії, і тут всі говорять про Путіна зі схваленням і захопленням. Це різко відрізняється від того, що пишуть у західних ЗМІ. Зараз я можу сказати, що у нас в Росії аеропорти, вокзали, інтернет і в багатьох місцях навіть дороги кращі! І хоча багато ще проблем — ми йдемо вперед! Спасибі вам, мій президенте", — написав Газманов.
Поздравляю с днём рождения нашего Президента Российской Федерации Владимира Путина. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла, благополучия и успехов в государственной деятельности на благо России!!!💐💝👏🏻🥰🙏🏻. #катялель #президент #будьтездоровы #светавдуше🌞
Поздравляю президента России с днем рождения!!! Благодарю за то что в нашей стране есть возможность духовного развития ! Пусть не все просто, но а какой путь был лёгким 🤷♂️ может кто то знает примеры ? Сегодня , как и всегда по истории в начале века - наступает в мире момент разногласий , что Михаил Горбачев называл - "плюрализмом мнений" Делать историю непросто ! Если кто смотрел фильм "Власть" или сериал Чернобыль - видел как порой даются решения ! Желаю здоровья и мудрости на этом пути!! А я в свою очередь постараюсь энергию направлять в правильном русле ! А многие прописные истины - завещены нам еще нашими проотцами! И вряд ли стоит экспериментировать! В России свой уклад и свои правила !! #путин #мир #нашпрезидент
На просторах інтернету вже дуже давно побутує думка, що Володимира Путіна вже немає серед живих, а замість нього посаду обіймають численні двійники. Також деякі припускають, що справжній Путін живе десь на Заході. OBOZREVATEL зібрав кілька знімків, на яких можна помітити відмінності.
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